Juve, Milinkovic-Savic come CR7: applausi al momento del cambio

Nonostante la prestazione negativa, Milinkovic-Savic è stato applaudito al momento del cambio: i tifosi della Juve ci provano, come per CR7

redazionejuvenews

Il match tra Juve e Lazio termina 3-0. Un risultato netto, pesante per la squadra di Maurizio Sarri, che perde lo scontro a distanza con Massimiliano Allegri. I bianconeri nonostante il pessimo inizio di stagione chiudono il 2022 terzi in classifica, a quota 30 punti. Il Napoli primo è ancora molto distante, ma le 6 vittorie consecutive e la miglior difesa del campionato, possono far ben sperare. A gennaio con il ritorno in campo di Chiesa e Pogba inizierà un altro campionato.

Ieri tra i giocatori della Lazio nessuno ha brillato, neanche quel Milinkovic-Savic che in tante occasioni ha trascinato la formazione biancoceleste. 78 minuti insapore: senza Immobile il serbo, e in generale tutta la Lazio, sembra aver perso il proprio riferimento offensivo. Per La Gazzetta dello Sport Sergej è il peggiore in campo, da 5 pieno: "La palla che si fa soffiare da Rabiot sull'1-0 è l’errore che cambia la partita. Gioca tanti palloni, ma si specchia troppo".

Nonostante tutto questo, al momento del cambio l'Allianz Stadium si alzato in piede per applaudire il talento serbo. L'intento è chiaro: i tifosi bianconeri hanno provato il CR7 bis. Cristiano Ronaldo, infatti, era venuto alla Juve proprio pochi mesi dopo che lo Stadium lo aveva applaudito per il gol in rovesciata. Milinkovic farà lo stesso percorso?