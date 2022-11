Milinkovic alla Juve? Lotito: “Gli applausi non contano: voglio 100 milioni”

Manca ancora più di un mese all'inizio del calciomercato invernale, ma la Juve pensa già ai prossimi rinforzi . Uno dei reparti che potrebbe vivere dei cambiamenti è sicuramente il centrocampo, dove il primo acquisto sarà Paul Pogba . Il francese da quando è tornato a Torino non ha ancora giocato neanche un minuto con la casacca bianconera e sarà a tutti gli effetti come un nuovo arrivo. Il Polpo si prepara quindi a essere il faro del centrocampo bianconero, ma i problemi fisici lasciano perplessi i tifosi.

Tifosi che nel match contro la Lazio hanno fatto capire chiaramente chi vorrebbero in squadra: al momento del cambio tutto l'Allianz Stadium si è alzato in piedi per applaudire Sergej Milinkovic-Savic , che nonostante la brutta partita messa in campo contro la Juve, resta il sogno nel cassetto della Vecchia Signora.

Ma il centrocampista serbo lascerà la Lazio? Oggi Il Messaggero ha riportato le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha detto: “Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero”. Il prezzo è quindi fissato e al momento, anche vendendo McKennie o altri, è improponibile per le casse della Juve.