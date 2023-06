Juve, Milik tra la sfida con l’Udinese e futuro: Sarri lo vuole alla Lazio

La Juve si prepara a scendere in campo contro l'Udinese, ultimo match di una stagione lunga e ricca di problemi. I bianconeri hanno infatti dovuto fare i conti con una serie infinita di infortuni e processi, che hanno impedito alla squadra di Allegri di giocare al meglio delle sue possibilità. Contro la squadra di Sottil la Juve non avrà più molto per cui lottare, con i bianconeri già fuori dalla zona Champions ma ancora aggrappati alla speranza di qualificarsi alla prossima Europa League. In vista della sfida Max rischia però di dover fare a meno di Vlahovic e Kean, non al meglio della condizione. Milik è pronto a partire dal primo minuto, ma il suo futuro è tutt'altro che scritto.