Juve, Milik sui social: “Bello aver segnato ma non è il risultato che volevamo”

L'ultima rete di Milik con la maglia della Juve risaliva al 7 ottobre 2023, più di cinque mesi fa. Per questo oltre ad aver portato momentaneamente in vantaggio i bianconeri il gol segnato contro l'Atalanta è stato tanto importante.

In effetti quello di Milik non può che essere un sorriso a metà. Se da una parte il classe 1994 può festeggiare per il gol, dall'altra il 2-2 finale lascia l'amaro in bocca. I bianconeri sono infatti ora terzi in classifica, superati anche dal Milan.