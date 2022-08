Juve, non solo Milik: si avvicina anche Paredes. Tutti i dettagli

Doppio colpo in casa Juve: dopo Milik i bianconeri sembrano essere finalmente ad un passo da Paredes. Tutti i dettagli

redazionejuvenews

Prima Milik e poi Paredes: con questi due colpi la Juve conta di chiudere il mercato estivo 2022. Dopo mesi di voci e trattative, la Vecchia Signora sembra essere finalmente ad un passo dai due rinforzi che tanto servivano a Massimiliano Allegri. La prestazione vista in campo contro la Sampdoria ha chiarito la necessità di accelerare i tempi e per questo la dirigenza ha voluto chiudere subito i due colpi. Il punto principale a cui i bianconeri hanno dovuto fare attenzione più che il lato tecnico è stato il bilancio: senza cessioni (Rabiot e Arthur non hanno trovato una nuova casa) la Juve ha dovuto trovare un modo per risparmiare.

Per questo i bianconeri hanno deciso di accantonare l'idea Depay, più costoso, e puntare forte su Milik. L'attaccante polacco è un ottimo giocatore, con caratteristiche diverse rispetto all'olandese, ma pur sempre utile alla causa bianconera. L'accordo con il Marsiglia è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8. Così facendo la Juve ha potuto finalmente chiudere anche Paredes, tenuto sulle spine per diversi mesi. La Vecchia Signora, infatti, ha già un accordo con il giocatore da giugno, ma aspettando una cessione importante a centrocampo non ha mai concluso l'operazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve avrebbe trovato un accordo con il PSG per un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. L'argentino andrà quindi a rinforzare la mediana bianconera, pronto a diventare il fulcro della manovra di Massimiliano Allegri. In questa squadra manca infatti un mediano puro, un metronomo in grado di smistare palloni per i suoi compagni e dettare i tempi di gioco. Locatelli ha provato ad esserlo, con risultati altalenanti. Paredes può essere l'uomo giusto per risolvere i problemi bianconeri.