Juve, Milik: “Non mi sento una riserva. Sono partito spesso titolare”

Arkadiusz Milik ha parlato dopo la tripletta messa a segno con la Juve in Coppa Italia: il giocatore si sentirebbe importante per la squadra

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Arkadiusz Milik ha parlato dopo la tripletta rifilata in Coppa Italia con la sua Juventus al Frosinone. Ecco le sue parole: "Non mi sento assolutamente una riserva. Sono partito tante volte titolare quest'anno però la mia testa è sempre con la squadra, sono pronto sempre a dare una mano e a dare sostegno ma alla fine sceglie il mister chi gioca e chi non gioca, io cerco di aiutare la squadra con i gol, le giocate o altre cose. Sono contento della vittoria di questa sera perché volevamo passare il turno. Non vediamo l'ora di giocare le semifinali ma c'è tempo ancora ma siamo contenti".