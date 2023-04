Juve, serve il vero Milik per tornare alla vittoria: il gol manca da troppo

Arek Milik, calciatore della Juventus, non segna da oltre 3 mesi. I gol del polacco servono ai bianconeri per riprendere a vincere.

Nella partita di questa sera della Juve contro il Bologna scenderà in campo dal primo minuto ancora Arek Milik. Il polacco, tornato da qualche settimana dopo un lungo infortunio muscolare, sta approfittando della non perfetta forma di Vlahovic per giocare più minuti possibili, in vista anche di una possibile conferma per la prossima stagione. Infatti, l'ex Marsiglia è in prestito a Torino, e Madama presto dovrà decidere se riscattare il centravanti.