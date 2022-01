Zaccheroni: “La Juve non mi convince, Milan è più in forma”. E su Dybala…

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Juventus e Milan Zaccheroni ha parlato del big match in programma per domani sera

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Juventus e Milan Alberto Zaccheroni ha parlato del big match in programma per domani sera: “Chi è più in forma? Senza dubbio il Milan, in questo caso la classifica rispecchia valori reali. Non credo che la squadra di Pioli si lascerà condizionare dalla sconfitta contro lo Spezia, la Juve ancora non convince. Il Milan è alla ricerca di una continuità smarrita a causa degli infortuni e delle assenze, ma una fisionomia ce l’ha, la Juve invece sta ancora cercando di trovare la quadra”.

Parlando della squadra di Massimiliano Allegri ha poi aggiunto: “La fase difensiva è migliorata molto, Roma a parte ha subito meno reti, ma per il resto non vedo grandi miglioramenti. Soprattutto a centrocampo non ha ancora certezze, salvo Locatelli. Ed Allegri ne è consapevole, visto che continua a cambiare formazione. E poi c’è il problema realizzativo, fa fatica a segnare. Ha giocatori di qualità, ma intermittenti. A mio modo di vedere i punti fermi sono Cuadrado, Locatelli e Morata, che predica nel deserto. E Chiesa è una grandissima perdita: è polivalente e dinamico, abbina qualità e quantità, sarà fondamentale il recupero di Danilo per permettere a Cuadrado di prendere stabilmente il suo posto”.

Chiosa finale su Dybala: “La sua qualità non si discute, ma sul piano della continuità non riesce a dare garanzie. La stagione in cui ha fatto meglio è stata quella di Palermo, giocando da centravanti. Secondo me dovrebbe giocare più vicino alla porta: perché è uno che la “vede”, e perché evitando di spremersi partendo da dietro avrebbe più fiato e maggiori possibilità di segnare o di confezionare degli assist. Anche perché con tutti questi dentro e fuori causa infortuni ad ogni rientro fatica a trovare condizione e continuità di rendimento, e non riesce a mettere sul piatto tutta la sua qualità. Quella di cui la Juve avrebbe bisogno, peraltro. Rinnovo? Non mi pronuncio, qui c’è dimezzo una questione economica e non sono mai stato bravo coi bilanci…”.