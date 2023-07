Juve, il Milan punta due bianconeri: ecco di chi si tratta

In settimana potrebbe esserci un nuovo contatto con la Juve per trovare la quadra (venendo incontro sia al desiderio del giocatore di tornare a Formello che a quello di Maurizio Sarri di riaverlo in rosa per la prossima stagione). Le opzioni sono principalmente due: un nuovo prestito o l’acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Il terzino intanto avrebbe rifiutato sia l'Atletico Madrid che il Nizza.