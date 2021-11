Non solo Juve: il Milan di Pioli continua a vincere e convincere

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto anche contro la fortissima Roma di Josè Mourinho. I rossoneri continuano il loro cammino inarrestabile

Il campionato di Serie A 2021/22 è giunto alla sua 11esima giornata e di conseguenza comincia a delinearsi sempre di più la classifica. Se da una parte la Juventus soffre terribilmente ed è attualmente nona in campionato a 15 punti, dall'altra Napoli e Milan non sembrano intenzionate a fermarsi. Le due squadre sono infatti prime in campionato a 31 punti, ancora imbattute. Per entrambe 10 vittorie e un solo pareggio. Sette i punti di differenza con l'Inter terza, ben 16 quelli con la Juventus.