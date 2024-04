Verso Juve-Milan, McKennie: “Ecco come ho conosciuto Pulisic”

Rivali in Juve-Milan, amici in nazionale: McKennie e Pulisic si preparano a sfidarsi in Serie A. Le parole del centrocampista bianconero

Sabato alle 18:00 la Juve affronterà il Milan e per McKennie e Pulisic sarà una partita molto speciale. I due sono infatti entrambi americani e in Nazionale sono diventati grandi amici. Intervistato da ESPN il centrocampista della Juve ha parlato del giorno in cui si sono incontrati: "Ci siamo incontrati in California insieme ad altri 80 giocatori. Ero seduto dietro di lui. Abbiamo pensato anche a come festeggiare i goal e siamo diventati amici. Aveva paura dell’ascensore e mi ha accompagnato per le scale. Ci conosciamo da molto tempo e siamo sempre stati vicini. È pazzesco giocare in Italia per due squadre rivali".