Juve-Milan: insulti razzisti a Maignan, daspo per il tifoso

Punizione esemplare per il tifoso

La Juventus ha vinto ieri sera la prima partita del suo campionato , imponendosi per 2-3 sul campo dello Spezia . I bianconeri hanno risalito così le posizioni in classifica, iniziando la rincorsa al primo posto, che dovrà continuare domenica all'Allianz Stadium, dove alle 12:30 i bianconeri scenderanno in campo contro la Sampdoria per continuare a vincere e per prepararsi al meglio per la sfida di mercoledì, quando allo Stadium arriverà il Chelsea per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Il tifoso, riconosciuto tramite i filmati di sorveglianza, è stato denunciato per istigazione all’odio razziale: identificato come un operaio e sindacalista di Rovigo ed iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, in provincia di Verona, è stato anche espulso dal suo club di appartenenza e i guai non sembrano essere finiti qui: quando la polizia finirà le sue indagini e chiarirà la responsabilità del tifoso per gli insulti, per lui scatterà anche il daspo dallo stadio per un lungo periodo, decisione che, nonostante la Procura Federale non abbia aperto un'inchiesta, prenderanno i bianconeri di loro iniziativa, per cercare di punire esemplarmente uno di quei soggetti che ancora entrano allo stadio e lo rendono un posto di odio ed insulti, nei confronti di calciatori che hanno orientamenti o colori della pelle diversi.