Le probabili formazioni di Juve-Milan: subito titolare Weah

In vista dell'amichevole tra Juve e Milan in programma nella notte negli USA, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni

Il tour negli USA della Juve non è iniziato nel migliore dei modi, con la prima amichevole contro il Barcellona annullata a causa di un virus che ha colpito lo spogliatoio blaugrana. Ora i bianconeri si preparano quindi a sfidare il Milan , match in programma questa notte alle 4:30 orario italiano. A meno di un mese dall'inizio della prossima Serie A la sfida tra le due big del calcio italiano si prospetta tutto tranne che un'amichevole. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Allegri e Pioli .

In casa Juve Allegri si prepara a puntare ancora sul 3-5-2 visto nella passata stagione, con alcune piccole novità. Non ci sarà infatti Bonucci, rimasto a Torino dopo essere stato messo fuori rosa, mentre per la prima volta scenderà in campo Weah, unico nuovo acquisto dei bianconeri. In porta ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce spazio a Weah e Cambiaso, mentre McKennie, Locatelli e Miretti agiranno a centrocampo. Il tandem d'attacco sarà composto da Kean e Chiesa.