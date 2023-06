Juve, il punto sul mercato: Milik non verrà riscattato, nessuno è incedibile

La prima ipotesi, la preferita dal club, sarebbe quella di riuscire a liberarsi degli esuberi. Da McKennie a Zakaria, passando per Arthur e Kulusevski: se dovessero essere venduti tutti la Juve non dovrebbe privarsi di altri giocatori. La seconda opzione vede invece il doppio addio. Oltre a Vlahovic potrebbe lasciare Torino anche Chiesa, che dal ritorno dopo il lungo infortunio non è più sembrato lo stesso. La terza via vede invece il sacrificio dei giovani provenienti dalla Next Gen. Miretti piace alla Salernitana ed è valutato circa 15 milioni mentre Iling Junior ha offerte da 20 milioni dalla Premier League. Occhio anche a Rovella, che terminato il prestito al Monza tornerà a Torino: ad Allegri piace ma potrebbe essere ceduto.