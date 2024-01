Juve, McKennie in zona mista: “La mia pasta non è buona? Sbagliate la ricetta”

La pasta di McKennie con pesto, passata di pomodoro è pollo è cattiva? La risposta del centrocampista americano della Juve

Nonostante la delusione per il pareggio per 1-1 tra Juve e Empoli, nel post partita Weston McKennie ha comunque trovato il tempo per fermarsi a firmare autografi e scambiare due chiacchiere con i tifosi bianconeri in zona mista.

Un ragazzo gli ha detto: "Ho provato la tua pasta ma non è buona". La risposta dell'americano? "Perchè sbagliate la ricetta ragazzi. Va usata la passata non il pomodoro intero. Pesto, pollo e passata di pomodoro. Dopo aggiungi un filo di olio piccante. Voi italiani dite che è disgustosa ma non è così", ha detto.

La Juve ora dovrà fare come McKennie: dimenticare subito il risultato negativo e concentrarsi per la prossima partita. Contro l'Inter non saranno ammessi errori.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.