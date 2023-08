Juve, McKennie verso la conferma: via solo con una super offerta

La Juventus starebbe rivalutando l'idea di mantenere in rosa Mckennie: il centrocampista americano avrebbe convinto il tecnico bianconero

Le dinamiche del calciomercato della Juventus potrebbero cambiare le carte in tavola per Weston Mckennie. Il calciatore americano, di ritorno dal prestito degli ultimi sei mesi al Leeds, non sarebbe più da considerare un certo partente della rosa.