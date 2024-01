Juve, McKennie sempre più uomo squadra: siparietto social con Djalò

McKennie è sempre più importante in casa Juve, anche all'interno dello spogliatoio: il video sui social con Djalò

Con il suo spirito sempre solare e divertente, infatti, l'americano è uno dei cardini all'interno del gruppo squadra. Lo si può ben vedere nel video pubblicato sui social dalla Juve in cui accoglie Djalò.

"Oh guarda, questo è il mio nuovo compagno di squadra. È appena arrivato, è super contento di essere qui. Non vedo l'ora di giocare di lui. Ben fatto, congratulazioni", dice McKennie. In sottofondo le risate generali degli altri bianconeri, compreso qualche "Dai su, stai zitto".