Juve, come sta McKennie? Le ultime novità sulle sue condizioni

Come sta Weston McKennie? Il centrocampista della Juve è uscito malconcio dalla sfida contro l'Empoli ed è in dubbio per l'Inter

Poi però il rosso di Milik ha cambiato le carte in tavola e il giocatore ha stretto i denti ed è rimasto in campo. Weston non è però al meglio della condizione e in vista della partita contro l'Inter la sua presenza è in leggero dubbio.