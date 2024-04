Juve, Mckennie: “Qui cresciuto tatticamente. Voglio essere un esempio”

Intervistato per ESPN, Weston Mckennie ha parlato della sua crescita personale dal suo arrivo alla Juventus. Ecco le sue parole: "Questo campionato mi ha permesso di crescere specialmente dal punto di vista tattico e nel senso della posizione. Prima, in Germania (allo Schalke), ero il “tuttofare”. Correvo davvero ovunque e cercavo di arrivare ad ogni palla. Magari correvo 50 metri quando magari bastava che ne corressi 20 per arrivare allo stesso risultato. Quindi credo che l’Italia mi abbia aiutato molto in questo perché il campionato è molto tattico e anche molto difensivo. Sono cresciuto molto misurandomi con le squadre di Serie A. Anche io prima di andare in Germania ho visto Christian avere successo in Bundesliga, gli hanno dato delle opportunità e quindi visto quello ho sempre voluto tornare in Germania, perché avevo vissuto lì per un periodo crescendo quindi era come una seconda casa per me. Ma appunto vedere quello che succedeva a Christian mi ha aiutato ad aprire gli occhi, vederlo andare in Inghilterra e vedere me venire in Italia penso che non solo apra gli occhi ai bimbi a casa negli Usa ma anche alle squadre nel campionato, perché se vieni qui e hai successo magari ti dicono “ok, perché non proviamo a prendere un altro, altri due, altri tre…".