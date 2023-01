Juve, buona fortuna Wes: McKennie ufficialmente in prestito al Leeds

In questa seconda parte di stagione Weston vestirà la maglia del Leeds United . McKennie, la cui avventura in bianconero era iniziata nell'estate del 2020, saluta i nostri colori dopo 96 presenze , tra tutte le competizioni, arricchite da 13 reti e 5 assist . Impossibile, tra queste, dimenticare quella splendida segnata contro il Barcellona. Weston ha sempre dato il suo contributo, come dimostrano anche le 64 gare affrontate partendo titolare sulle quasi 100 disputate con la nostra maglia, e soprattutto ha messo al servizio della squadra le sue caratteristiche migliori.

Basti pensare che da quando è arrivato a Torino, nella stagione 2020/2021, nessun giocatore bianconero ha segnato più gol di testa di lui in tutte le competizioni: ben sette. Restando sulla sua prima annata alla Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti e due assist) in campionato, stabilendo il suo personale record per partecipazioni attive nei migliori cinque campionati europei. Lascia l'Italia con la consapevolezza di essere - a oggi - il giocatore americano con più gol all'attivo in Serie A: nove. Ora una nuova avventura lo attende e noi lo ringraziamo per queste stagioni passate insieme, augurandogli il meglio. Grazie, Weston!". (juventus.com)