Juve, Mckennie: “Ho un anno di contratto e voglio rimanere”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro la Roma, ha parlato il centrocampista della Juventus, Weston Mckennie. Ecco le sue parole: "E' stato divertente oggi, ma c'è stato anche tanto lavoro da fare. Oggi abbiamo lavorato l'uno per l'altro, abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo segnato. Non siamo contenti però, avevamo bisogno di una vittoria. Rispetto alla prima parte di stagione i giocatori sono più stanchi, anche mentalmente ora. Forse all'inizio tutti lottavano e andavano su tutti i palloni, ora è più difficile perché è la fine della stagione e siamo stanchi. Ma non è che dessimo per scontato giocare nella Juve, abbassando le performance. Siamo anche un po' sfortunati in alcune situazioni. Futuro? Ho ancora un anno di contratto, il discorso rinnovo è all'ordine del giorno e i miei agenti stanno parlando con la Juve. Spero di rimanere. Penso al team, ovviamente vogliamo tornare a vincere lo Scudetto. Essere parte e tornare protagonista della Champions League, com'era prima alla Juventus. Come racconta la storia".