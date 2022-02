Juve, problemi per Wes McKennie: bloccato negli Usa

Il centrocampista bianconero, reduce dagli impegni con la nazionale americana, ha avuto un inconveniente. A rischio la sua presenza domenica.

redazionejuvenews

Il rientro di Weston McKennie slitta. Il centrocampista bianconero texano infatti non potrà tornare subito in Italia, come era inizialmente previsto. Il giocatore bianconero è rimasto bloccato a New York, perché il suo volo che dalla Grande Mela avrebbe dovuto portarlo a Torino, è stato cancellato. A confermarlo è stato lo stesso McKennie, attraverso una storia su Instagram, in cui ha pubblicato una foto notturna della città, con la didascalia "And I'm stuck", cioè "E sono bloccato".

A questo punto è complicato che possa essere titolare nella sfida contro il Verona, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Vista l'assenza, tra le altre, di Federico Bernardeschi, era praticamente certa la titolarità del centrocampista made in Usa. Ora Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con questo rientro last minute e con tutta probabilità lo porterà al massimo in panchina, visto anche il volo intercontinentale a poche ore dal match. Un vero peccato, visto che il centrocampista con la nazionale a stelle e strisce aveva ben figurato. Tre partite giocate, tutte da titolare: la vittoria per 1-0 contro El Salvador, la sconfitta contro il Canada per 2-0 e la vittoria contro l'Honduras per 3-0, in cui è andato a segno, con il gol che ha aperto le marcature. Un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, a conferma delle sue doti di incursore e della sua buona confidenza con la porta.

In attesa di sapere quando potrà tornare e se sarà convocato, il tecnico bianconero dovrà trovare le sue soluzioni. L'ipotesi potrebbe essere un centrocampo a 3 con Arthur e Rabiot insieme al nuovo arrivato Zakaria, che farà subito il suo debutto dal primo minuto, vista anche l'assenza di Locatelli per squalifica. Oppure gli stessi uomini in un 4-4-2, con Cuadrado sulla stessa linea e Rabiot più esterno. Dalla posizione del colombiano, anche lui rientrato dagli impegni in nazionale, potrebbe quindi dipendere il modulo del mister.