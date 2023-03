Juve, Mbappé incensa Rabiot: “Con lui alle spalle mi sento più sicuro”

La super stagione di Rabiot convince tutti: l'elogio del compagno di nazionale Mbappé in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Irlanda

redazionejuvenews

La stagione di Adrien Rabiot non passa inosservata neanche agli occhi di uno dei migliori al mondo. Il Duca bianconero è esploso nella stagione in corsa ed è senza dubbio una delle armi migliori a disposizione della Juve di Allegri. Decisivo in entrambe le fasi di gioco, il primo a ribaltare l'azione e a farsi trovare in zona offensiva dai propri compagni di squadra. I 9 gol stagionali lo confermano, un record per la carriera dell'ex PSG che ora mette la doppia cifra nel mirino.

L'ultimo centrocampista a riuscirci nella Juve fu un altro francese, Paul Pogba. Il rendimento del nativo di Saint-Maruice convince anche in nazionale. Nel Mondiale in Qatar si è reso protagonista e non ha fatto rimpiangere le tante assenze della selezione transalpina. Così come ora nelle qualificazioni per Euro 2024. Venerdì nel reboante 4-0 che la Francia ha inflitto ai danni dell'Olanda era regolarmente in campo, nella mediana a due in coppia con Tchouameni.

Rabiot sta convincendo tutti, anche il suo vecchio compagno di squadra a Parigi Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del PSG nella conferenza stampa alla vigilia di Francia-Irlanda ha elogiato il calciatore bianconero, spendendo belle parole per il compagno di nazionale. "Adrien arriva a maturità, in campo come nella sua vita personale. Si vede che è una persona completamente diversa rispetto a quando lo conobbi a Parigi. È una persona posata, sicura della sua forza e di ciò che fa. E mi trasmette molta fiducia" - spiega Mbappé. "Quando so che è alle mie spalle, mi trasmette sicurezza: so che c'è qualcuno di solido che fa le cose per bene. Inoltre ha sempre più importanza sia nel gruppo che in squadra. È benefico per tutti. E ha talento".