Juve, fari puntati su Mazraoui: il marocchino ha però tante pretendenti

Noussair Mazraoui, difensore del Bayern Monaco, potrebbe essere uno degli uomini più richiesti della prossima sessione di mercato.

Il calciomercato si avvicina e la Juventusè pronta ad una mini rivoluzione per la prossima stagione. I bianconeri avranno bisogno di nuovi innesti, e la dirigenza della Vecchia Signora ha già diversi nomi sul taccuino. Soprattutto in difesa, i piemontesi saranno impegnati in un rinnovamento della corsie esterne, considerando l'età di Alex Sandro e Cuadrado. Proprio sull'out sinistro, il solo brasiliano, sempre se dovesse rimanere, non potrebbe ancora garantire tutte le oltre 50 gare stagionali, motivo per cui serve un nuovo laterale.

Tra i tanti nomi che circolano, secondo fonti turche, c'è quello di Noussair Mazraoui, difensore del Bayern Monaco. Il marocchino, arrivato la scorsa estate a parametro zero, è stato impiegato in sole 22 occasioni, prima da Nageslmann ed ora da Tuchel. Un bottino abbastanza magro per il calciatore che doveva essere il titolare designato.

Per questo motivo, l'ex Ajax potrebbe dire addio ai bavaresi in estate, anche se ci sono molte squadre sulle sue tracce, in primis il Galatasaray di Zaniolo ed Icardi. I bianconeri, però, hanno dalla loro uno status più importante ed una disponibilità economica più ampia rispetto ai turchi, anche se molto dipenderà dalla prossima partecipazione della Juventus alla Champions League 2023-24, ancora da conquistare sul campo.