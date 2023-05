Juve, sfuma l’obiettivo Mazraoui. Salihamidzic conferma: “Resterà al Bayern”

Sarebbe potuto essere l'obiettivo numero uno per la fascia destra della Juve, e invece l'ex Ajax Mazraoui sembra destinato a rimanere al Bayern Monaco. Il terzino marocchino negli scorsi mesi si era sentito "dimenticato" dal club bavarese, ma dopo l'infortunio di Davies è tornato al centro del gioco della squadra di Tuchel , trovando anche il gol in Bundesliga nel 6-0 contro lo Schalke . Con Cancelo destinato a tornare al Manchester City e Pavard con il contratto in scadenza, Mazraoui ora sembra destinato a restare al Bayern Monaco .

Il tecnico della squadra tedesca ha detto: "Anche Nous (Mazraoui) ha fatto bene. A volte devi saper sfruttare al meglio le piccole finestre di spazio. Tutti devono essere pronti". Il direttore sportivo del Bayern Salihamidzic ai microfoni di Sport1 ha confermato: "Resterà qui" . Molto però dipenderà da Pavard : "Giocare centrale di difesa è la sua posizione preferita. Ma ha giocato spesso a destra negli ultimi tre anni e ha giocato bene. Si è comportato bene nella posizione di difensore centrale. Siamo felici di averlo con noi. Stiamo avendo colloqui, ma dipende da lui. Mi piacerebbe tenerlo qui, come tutti noi. Deve decidere . Abbiamo conversazioni con lui e il suo consulente. Deve dire in quale direzione sta andando", ha detto Salihamidzic.

In vista del prossimo calciomercato la Juve dovrà quindi cercare un nuovo esterno destro. L'età passa per tutti e Cuadrado non è più quello di un tempo, così come De Sciglio. Il nuovo direttore sportivo bianconero dovrà quindi andare alla ricerca di un giocatore di prospettiva che possa diventare il titolare della fascia destra della Juve del futuro. Un compito tutt'altro che semplice.