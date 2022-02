Mauro: “Tridente Morata-Vlahovic-Dybala? Paulo mi sembra fuori contesto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato del prossimo match della Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato del prossimo match della Juve: «La Juve troverà difficoltà, ma anche spazi. La squadra di Tudor gioca, sa segnare tre gol ma rischia anche di incassarne tre. Può essere una gara ideale per Vlahovic per dare entusiasmo e futuro. Nell’uno contro uno che il Verona concede può far valere la sua forza, la sua potenza».

E a proposito di Vlahovic, tutto il mondo bianconero è in attesa del suo esordio: «È normale che sia così. Già un centravanti titolare che arriva alla Juve a gennaio è una cosa particolare, in un affare di queste dimensioni credo sia una prima assoluta. E’ chiaro che addosso a lui ci siano tante aspettative, ma è uno in grado di sostenerle: se gli butti lì la palla lui fa gol. Anche con un rilancio dalla difesa è capace di prendere al palla, fare la guerra col difensore e cercare la rete. Mi pare un giocatore adatto alle difficoltà attuali della Juventus: ha l’ignoranza dell’attaccante, quella che è sempre servita per fare gol. Quella che ti porta ad abbassare la testa, magari a volte a non vedere il gioco, ma vedere sempre la porta: è sempre stata una dote dei goleador e lui c’è l’ha».

La Juve riuscirà a giocare con Dybala e Morata a supporto di Vlahovic? «Quei due non hanno le caratteristiche di Ravanelli, Vialli o Mandzukic. Per giocare col tridente ci sono due strade. Piazzi la difesa alta, occupando la metà campo avversaria: e mi sembra un cambio un po’ radicale e complesso. Oppure tutti bassi come faceva Mourinho nell’Inter, ma con grandi attaccanti che si sacrificavano e poi diventano irresistibili negli spazi. Questa seconda via è percorribile, anche se Dybala sembra un po’ fuori contesto: Chiesa sarebbe adatto, Morata ha la resistenza, Paulo meno».