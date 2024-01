Juve, Mauro: “Mi fido della gestione di Allegri. Contro l’Empoli…”

"La Juventus stava vincendo 1-0 in 10, poi le colpe sono sempre di Allegri. Era scritto questo pareggio. Su Yildiz possiamo parlare se poteva giocare o meno ma l'allenatore che lo vede tutta la settimana cerca di gestirlo al meglio. Possiamo criticare la partita perché fino a dieci minuti dalla fine la Juventus stava vincendo in 10 vs 11 poi l'Empoli ha pareggiato ma è stato meritato e giusto, ma sulla gestione di fido di Allegri".