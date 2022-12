Juve, Mauro: “Scudetto? Bisogna prima fare un patto con i tifosi”

Intervenuto su Radio Bianconera, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato delle possibilità di vittoria della scudetto della squadra di Allegri

Dopo un brutto inizio di stagione e i problemi societari, la Juve ha ripreso gli allenamenti in vista del ritorno in Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare in modo di tenere la squadra unita con l'obiettivo di provare a vincere lo scudetto.

Intervenuto su Radio Bianconera, l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato delle possibilità di vittoria della Vecchia Signora: "Si può tentare di prendere pochi gol e farne di più per vincere e a livello di rosa mi sembra una squadra costruita per questo. In linea di massima mi piacerebbe però che la Juventus facesse un patto con i suoi tifosi, quello di costruire un progetto tecnico che può essere la vera forza di questa squadra chiedendo in cambio un po' di pazienza.

Un gioco importante, dei giocatori giovani che si devono guadagnare la pagnotta e non giocatori milionari e già affermati, anche i tifosi devono capire che il vento è cambiato e non si può correre dietro a corazzate come PSG e City a quelle cifre. Un po' come ha fatto il Milan l'anno scorso e come sta facendo in questa stagione il Napoli, che ha costruito nel tempo la squadra che ha oggi, inserendo buonissimi giocatori nell'impianto giusto che permette loro di esprimersi al meglio".