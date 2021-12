Mauro: “In questa Juve mancano individualità importanti. Il gioco…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha analizzato i problemi della Juve di Allegri: mancano gioco e individualità

Un inizio di stagione da dimenticare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in attesa del match contro il Genoa si trova a dieci punti dalla zona Champions League. Questa sera i bianconeri dovranno vincere e sfatare il taboo dell'Allianz Stadium: soltanto sette gol segnati nelle prime sette partite in casa. I bianconeri non facevano così male dalla stagione 1988-89. In quella squadra giocava Massimo Mauro, che intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto: «A quel tempo non avevamo grandi individualità. C’era Zavarov, non Platini. In attacco avevamo Spillo Altobelli, un centravanti favoloso ma arrivato a fine carriera. Così il miglior giocatore offensivo era Michael Laudrup, che certo però non era un goleador. C’è qualche similitudine con questa stagione».