Mauro: “Contro l’Atalanta la Juve è favorita, ma non sarà semplice”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato del big match tra Atalanta e Juventus: “L’Atalanta è la squadra che ha più da perdere. Non ha più Gosens ed Ilicic, e l’assenza di Zapata è una tegola enorme per i bergamaschi. Non capisco come al giorno d’oggi si possa fare un errore così: contro il Cagliari ha rischiato il suo attaccante migliore. E' rimasto in campo per un quarto d’ora e poi si è arreso a un guaio più serio. Ora starà fuori per 2 o 3 mesi. L’Atalanta cercherà comunque di fare il suo gioco, basato sull’uno contro uno a tutto campo. Alla Juve col tridente può anche andare bene. L’Atalanta qualcosa ti lascia e se Morata, Vlahovic e Dybala avranno la testa e la furbizia di aspettare quel momento sono assolutamente in grado di far svoltare la partita. Poi non so se questa sarà la scelta tattica di Allegri”.