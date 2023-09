Juve, Maurizio Sarri scalda i motori in vista del big match di sabato

Possibili novità a centrocampo per Maurizio Sarri che sta lavorando in ottica Juventus. In occasione della gara di sabato all'Allianz (ore 15.00) il tecnico biancoceleste potrebbe schierare Nicolò Rovella in cabina di regia (che non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia della Lazio). Oltre a lui potrebbe entrare a gara in corso anche un altro ex bianconero: Luca Pellegrini. Oltre all'ex Monza a centrocampo potrebbero esserci anche i neo arrivati Mateo Guendouzi e Daichi Kamada. L'ex Arsenal può districarsi anche da mezzala sinistra. Nel frattempo a Formello si attendono i rientri degli Azzurri convocati da Luciano Spalletti: Romagnoli, Casale, Immobile, Provedel e Zaccagni.