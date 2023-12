Juve, Matuidi con Buffon e Khedira: “Così bello vedervi ragazzi”

Matuidi insieme a Buffon e Khedira in occasione dei sorteggi di Euro 2024: rimpatriata di gruppo per i tre ex Juve

In occasione dei sorteggi dei gironi di Euro 2024 gli ex Juve Buffon, Matuidi e Khedira sono stati invitati all'evento come ospiti d'eccezione. I tre ex bianconeri hanno infatti estratto alcune delle squadre, ma è stata anche un'occasione per rivedersi.

Il centrocampista francese su Instagram ha infatti postato un'immagine con i due ex compagni di squadra, commentando: "Juventini riuniti. Che bello vedervi ragazzi".

I commenti del post sono pieni di amore da parte dei tifosi bianconeri, da chi piange a chi ringrazia Matuidi per quanto fatto a Torino. "Non ce la faccio, troppi ricordi", ha scritto qualcuno. Altri: "Grande Blaize!". Amore incondizionato verso chi per la Juve ha dato tutto.

