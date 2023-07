Juve, Materazzi esalta Cuadrado: “Ha fatto una scelta coraggiosa”

Intervistato da Sportitalia Materazzi ha parlato del trasferimento di Cuadrado dalla Juve all'Inter e poi della questione Lukaku

redazionejuvenews

Dal duello vinto dall'Inter per Frattesi al trasferimento in Arabia Saudita di Milinkovic-Savic: il mercato è iniziato da neanche un mese ma ha già riservato molte sorprese. La Juve per il momento ha annunciato i rinnovi di contratto diMilik e Rabiot, e ha poi acquistato Timothy Weah, rinforzo per la fascia destra. Il vero colpo bianconero è stato però l'arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Vecchia Signora. Dopo due stagioni deludenti sarà l'ex Napoli a dover far partire la rivoluzione bianconera. In un'estate così folle non mancano i duelli di mercato, soprattutto con l'Inter.

Intervistato da Sportitalia l'ex nerazzurro Materazzi ha parlato del trasferimento di Cuadrado dalla Juve all'Inter: "Ha fatto una scelta coraggiosa. Come giocatore non si discute, ora dovrà dimostrare quello che vale, altrimenti per lui saranno problemi. Ha tutto da perdere, vuol dire che è super motivato". Dopo otto anni in bianconero, quindi, il Panita ha deciso di trasferirsi dai nemici giurati della Juve, pronto a cominciare una nuova fase della sua carriera. I tifosi, tanto quelli bianconeri che quelli nerazzurri, non l'hanno presa benissimo ma il giocatore avrà modo di dimostrare il suo valore.

Su Lukaku Materazzi ha poi aggiunto: "Ho un bellissimo rapporto con lui, ma la storia con l’Inter è finita. L’Inter lo ha riabbracciato come un figlio, ora tornare indietro è praticamente impossibile. Non abbiamo sentito ancora la sua voce, dovrebbe parlare, anche se tornare indietro non si può. Il tifoso nerazzurro ti perdona una volta, due è difficile. Lo spogliatoio è il minore dei problemi quando hai vissuto tante cose insieme. Ma lui oggi ancora non ha parlato. È andato via dicendo che amava il Chelsea, poi è voluto tornare. Non c’è stato per larghi tratti della stagione, nessuno gli ha dato la colpa della finale di Champions. Quello che ha fatto è stato brutto".