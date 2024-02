Juve, Martinez: “Alcaraz veramente forte e con grande intelligenza tattica”

Martinez ha descritto Alcaraz, ultimo colpo della Juventus: per il giornalista, il giocatore avrebbe delle caratteristiche fuori dal comune

Intervistato a Radio Bianconera, ha parlato Daniel Martinez, giornalista argentino di Espn, per raccontare di Carlos Alcaraz, nuovo giocatore della Juventus. Ecco le sue parole: "È un giocatore veramente forte. Ha 21 anni e per lui dalla serie B inglese alla Juventus si tratta sicuramente di un salto molto importante. Ha colto la chance e adesso ha tanto da dimostrare. Il calciatore viene da una scuola di eccellenza. Alcaraz è in grado di seguire il gioco e interpretarlo a seconda dei momenti, sa leggere la partita ed è estremamente eclettico".