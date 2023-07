Juve, Marocchino: “Sono un ‘allegriano’. Punterei forte su Hojlund”

Per commentare quanto sta accadendo in casa Juve, durante la trasmissione radiofonica 'Calciomercato e Ritiri', su TMW Radio è intervenuto l'ex bianconero Domenico Marocchino. Queste le sue parole sul tecnico: "Bisogna capire qual è il valore reale di Allegri. Io sono un 'allegriano', ritengo che un allenatore incide se ha una formazione con certe caratteristiche negli ultimi anni ne ha avute un po' strambe. Non darei tutte le colpe a lui. Devi avere qualcosa per fare una buona insalata mista".