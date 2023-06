Juve, Marocchi: “Spero che Milik non escluda Vlahovic”

Giancarlo Marocchi ha commentato la trattativa della Juventus per trattenere Milik: il giornalista spera che questa non pregiudichi Vlahovic

Ospite a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha commentato le ultime voci di calciomercato riguardanti la Juventus . In particolare, i bianconeri si starebbero muovendo per trovare una soluzione per Milik . Sull'argomento, il giornalista si augura che un eventuale permanenza della punta polacca non sia un aut aut di quella di Dusan Vlahovic .

Ecco cosa ha detto: "Spero che non abbiamo riscattato Milik per vendere Vlahovic. Il giocatore che giocava nella Fiorentina sarebbe il centravanti ideale per la Juventus. Per Vlahovic occorrerebbe recuperare il vero Chiesa e acquistare un altro trequartista per metterlo a sinistra e poi servirebbe vedere il vero Vlahovic".