Juve, Marocchi: “Gli esterni mancano più degli attaccanti. Su Berardi…”

Giancarlo Marocchi, ospite a Sky Calcio Club, ha analizzato la prestazione della Juventus contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "Allegri contento dello 0-0? Più del risultato che per quello che ha visto in campo. Allegri sta avendo molto poco dagli esterni perché per il resto è una squadra fatta. Quando tornerà Vlahovic con Chiesa agli esterni bisogna chiedere di mettere qualche palla in più. Kostic non è quello dell'anno scorso. A difendere ci pensino Locatelli e i tre dietro ma dagli esterni arriva poco e per caratteristiche ci sarà molta più quantità che qualità. Locatelli è diventato molto bravo a schermare la difesa, Rabiot deve migliorare e gli altri due centrocampisti possono segnare, ma dagli esterni la Juventus deve ancora scegliere Allegri chi far giocare ma tra i quattro non ha ancora deciso i titolari perché non ha ricevuto sicurezze da nessuno. Weah deve rispettare le aspettative e il miglioramento della Juventus passa da Weah e Cambiaso come nella prima partita".