Juve, Marelli: “C’erano tutti i parametri per l’espulsione di Milik”

Nel post partita del match tra Juventus e Empoli , Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola della partita. Sulla lente di ingrandimento l'episodio decisivo del fallo di Arkadiusz Milik su Alberto Cerri , costata l'espulsione del giocatore bianconero. Ecco le sue parole: "Azione che si svolge al 18' del primo tempo a centrocampo. Milik controlla male la palla, viene anticipato da Cerri e poi c'è il contatto. Viene ammonito per imprudenza, ma ci sono tutti i parametri del fallo grave di gioco e della conseguente espulsione".

Marelli ha proseguito: "Confrontandolo con il fallo di Gatti in Salernitana-Juventus, Gatti prende prima il pallone e poi il giocatore della Salernitana mentre Milik solo il giocatore e ha la gamba totalmente allungata. La Juve ha reclamato un rigore? Su calcio d'angolo c'è un fallo di mano in area di Ismajli, ma prima un fallo di Alex Sandro su Gyasi. Il tocco di mano non è punibile".