Juve, Marchisio: “Vlahovic può decidere il derby con il Torino”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Marchisio ha parlato del derby della Mole: "Chi lo deciderà? Dico Vlahovic per come è andata con la Fiorentina. Dusan ha fatto un’ottima partita ma non è riuscito a segnare e avrà tanta voglia di rivalsa". Sulla crisi della Juve ha aggiunto: "Con la Fiorentina ha vinto con sofferenza e per venire fuori da momenti di difficoltà servono anche partite come queste. Nella storia del derby ce ne sono tante così, può essere anche un match chiave per scacciare i fantasmi dell’ultimo periodo". Chiosa finale sui possibili colpi di mercato: "Koopmeiners, Felipe Anderson e Calafiori sono nomi interessantiperò ci vuole un progetto importante per essere certi di lottare per lo scudetto e tornare protagonisti in Europa".