Juve, Marchisio elogia Rugani: “Duro lavoro e tanta testa. Giocatore vero!”

Tramite il proprio profilo Threads, Claudio Marchisio ha dedicato un messaggio a Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è protagonista di una stagione riempita di ottime prestazioni quando chiamato e in causa. Il giocatore non è una prima scelta nelle gerarchie della Juventus, ma a causa di alcune defezioni, in particolare quella di Danilo nelle scorse settimane, ha trovato un discreto spazio. Inoltre, in ballo ci sarebbe un rinnovo di contratto da diverso tempo che, per le parole di Marchisio, non avrebbe dubbi dovrebbe essere risolto con le firme. Ecco cosa ha scritto l'ex bianconero: