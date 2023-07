Juve, Marchetti: “Terremoto Bonucci in casa bianconera”

Intervenuto su TMW, Luca Marchetti ha espresso la sua opinione sulla scelta della Juventus di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci. Ecco cosa ha detto: "Un piccolo/grande terremoto in casa Juventus. Bonucci e gli altri giocatori sul mercato si alleneranno a parte e non parteciperanno alla tournee negli Stati Uniti. Non è giusto definirli fuori rosa ma non faranno parte della Juve della prossima stagione. Insieme a lui McKennie, Zakaria (si continua a lavorare con il West Ham) e anche Arthur, che ora è entrato nel mirino della Fiorentina. Intanto come idea, se ci saranno sviluppi vedremo. Bonucci (che aveva avuto richieste dalla Turchia, nel particolare dal Fenerbahce) gradirebbe, per motivi famigliari, rimanere in Italia. Può diventare un’idea per la Lazio, vista la sua esperienza in Champions e il rapporto con Sarri".