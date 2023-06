Juve, Marchetti: “Nessun club in pole con il Sassuolo per Frattesi”

Marchetti ha analizzato la situazione di Frattesi: per il giornalista ne la Juve ne le altre sono in pole per il centrocampista del Sassuolo

redazionejuvenews

Tutte lo vogliono ma nessuno lo prende. O meglio, nessuna è in posizione favorevole per prenderlo, Juventus compresa. Questo è il concetto espresso da Luca Marchetti a Sky Sport: "Non c'è un club in pole per Frattesi perché è una situazione in evoluzione. Non è una situazione che si può definire in breve tempo. Perché è un giocatore che comunque costa tra i 30-35 milioni di euro minimo. Le società che stanno parlando in questo momento con il Sassuolo principalmente sono Juventus, Inter e Roma, ma anche il Milan aveva pensato a lui".

I vantaggi di Juve e Roma — Più che una situazione migliore, Juventus e Roma in particolare potrebbero inserire delle pedine che faciliterebbero la trattativa. Infatti, Marchetti ha spiegato che: "Queste squadre possono mettere sul tavolo della trattativa giocatori interessati che possano ingolosire il Sassuolo. Questo farebbe anche abbassare la valutazione del ragazzo a livello complessivo.La Juventus ha dei giocatori interessanti con il discorso dell'under 23. Ci sono dei giocatori che possono piacere al Sassuolo in maniera molto importante. La Roma ha questo piccolo vantaggio che oltre ad avere giocatori come Volpato. Ha anche il famoso 30% sulla rivendita e quindi di fatto è come se fosse uno sconto del 30% suo cartellino del giocatore. Però in questa fase del mercato, almeno fino al 30 giugno, la Roma avrebbe bisogno di vendere per fare 30 milioni di plusvalenze. Per un motivo o per un altro ci sono diversi incontri. Tutte e tre le società tengono grande attenzione sul giocatore ma non hanno mai affondato definitivamente. È chiaro che ogni momento è buono perché in questi casi chi piazza l'attacco vincente poi riesce a portare a conclusione la trattativa".