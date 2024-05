Juve, Marchetti non ha dubbi: “Motta è il favorito per il dopo Allegri”

Intervenuto su TMW Radio il giornalista Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina della Juve: "Penso che la strada sia segnata, mi sorprenderei molto a vedere Allegri sulla panchina della Juventus, così come Pioli su quella del Milan. Il candidato è Thiago Motta, poi credo che una società come la Juventus deve coprirsi anche per eventuali fattori imponderabili. Se Thiago Motta dovesse cambiare idee e programmi, la Juventus dovrà farsi trovare pronta. Non credo che ricomincerà da capo se non dovesse arrivare l’ok definitivo". Allegri è quindi destinato all'addio, con Thiago Motta come favorito per sostituirlo ma anche altri nomi come piano B.