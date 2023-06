Juve, Marchetti: “La permanenza di Allegri non è solo scelta economica”

Marchetti ha analizzato la situazione in panchina in casa Juve: secondo il giornalista la permanenza di Allegri non ha ragioni solo economiche

Ecco cosa ha detto: "Gli indizi ci portavano verso questa situazione qua. Non è solamente una questione economica ma dialettica. All’interno della società ci sono delle visioni diverse, c’è la consapevolezza che l’annata non è andata come si sperava ma non è solo responsabilità di Allegri".