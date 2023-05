Juve, Marchetti: “La Giustizia Sportiva ha inciso sul campionato”

Ecco cosa ha detto: “Che la giustizia sportiva abbia inciso sul campionato è evidente. C’è stato un procedimento che ancora non è chiuso. Perché la Juve ha la possibilità di fare un altro ricorso al Collegio di garanzia del CONI. Però i margini sono pochi. Questo processo dura da un anno. In questo anno ci sono state oscillazioni, dalla richiesta del -9 alla sentenza del -15 fino a quanto successo ieri".

Inoltre, Marchetti ha aggiunto: "Allegri ha parlato di stillicidio, di situazione ingestibile per la squadra. Queste sono cose che dobbiamo analizzare; ognuno di noi immagina che in queste situazioni si possa reagire in maniera diversa. La Juve già sapeva che le sarebbero stati decurtati punti. Il -10 di ieri significava che sul campo con tre vittorie la Juve poteva qualificarsi in Champions, in attesa poi della UEFA. Mi sarei aspettato che la Juve potesse aggredire la partita di ieri, invece dopo una buona prestazione con il Siviglia la Juve è crollata".