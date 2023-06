Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport per spiegare cosa avrebbe detto Cristiano Giuntoli al presidente Aurelio De Laurentiis . Secondo il giornalista il direttore sportivo del Napoli avrebbe spiegato di ritenere chiuso il suo ciclo con i partenopei.

Ecco cosa ha detto: "Manna verrò ufficializzato come direttore sportivo, ma questo non esclude necessariamente l'arrivo di Giuntoli. La Juve non può permettersi di rimanere senza ds".