Juve, Marchetti: “Frattesi obiettivo serio dei bianconeri”

Priorità cessioni per la Juve

Anche il giornalista ha comunque confermato che l'obiettivo Frattesi non stravolgerebbe quelli che sono gli equilibri in casa Juve. Ecco cosa ha detto: "Non verrà comunque stravolta la strategia della Juventus stabilita nei tanti incontri fatti anche con l’allenatore. Chiaramente le priorità sono le cessioni degli esuberi, bisognerà poi capire se arriveranno offerte anche per i giocatori considerati intoccabili. Ma gli intoccabili in questo calcio non esistono. Se dovessero arrivare offerte per Chiesa e Vlahovic la Juve le valuterà, ha fatto un grande investimento per prenderli ma nessuno è incedibile". Fondamentale è dunque per la Juventus riuscire a trovare una sistemazione per i tre esuberi principali Arthur, Mckkennie e Zakaria. In alternativa, bisognerà operare una grossa uscita e in questo caso le pretendenti a Chiesa o Vlahovic non mancherebbero.