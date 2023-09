Juve, Marchetti: “Caso simile per Palomino che venne assolto”

Ecco le sue parole: “Palomino per un problema simile venne assolto. È stata una notizia clamorosa, ma ora bisogna aspettare. Non ho idea se Pogba abbia preso qualcosa che non doveva prendere e non so sia stato un errore o un dolo. Ci sono comunque delle regole da seguire e questo è un altro evento che complica ulteriormente gli ultimi anni della carriera del francese. Di sicuro il Pogba della prima parentesi juventina non si è più rivisto. Noi comunque possiamo attenerci solo agli atti ufficiali per il momento, perché la verità probabilmente la sa solo il giocatore”.