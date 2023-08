Juve, Marchese: “Non c’è la scintilla tra Allegri e Vlahovic”

Marchese ha parlato del possibile addio di Vlahovic alla Juventus: per il giornalista l'attaccante non avrebbe convinto il tecnico Allegri

In casa Juventus, il calciomercato in entrata stenta a decollare a causa di un mercato in uscita altrettanto stagnante. La società bianconera necessita di nuovi introiti per eventualmente effettuare successivi investimenti. Ecco perché, come detto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla sua presentazione, il club bianconero è aperto al dialogo per gli elementi della sua rosa ma non alla svendita. Nonostante le tante richieste per i propri gioielli, non starebbero pervenendo per il momento offerte congrue alle richieste della Juventus. Tra gli elementi più richiesti ci sarebbe l'attaccante Dusan Vlahovic, il quale potrebbe rientrare in un intreccio di mercato con il Chelsea. I londinesi metterebbe sul piatto Romelu Lukaku, fuori dal progetto tecnico, e un conguaglio a favore della Juventus. Sull'eventualità che la trattativa vada in porta ha parlato nella trasmissione Cose di Calcio in onda su Radio Bianconera la firma de La Repubblica Domenico Marchese.

Il rapporto tra Allegri e Vlahovic — Ecco cosa ha detto il giornalista sulla possibilità dell'arrivo del belga alla Juventus: "Non so se Lukaku arriverà mercoledì ma credo che i tifosi della Juve debbano entrare in quell'ordine di idee . Probabile che in questa trattativa che comprende anche Vlahovic influisca molto l'aspetto economico, evidentemente oltre a questo, credo non sia mai scoccata la scintilla tra Vlahovic e Allegri, ovvio che se il serbo dovesse rimanere non sarebbe certo un dramma perché il rapporto tra i due non è deteriorato".

Sulla trattativa tra Juventus e Chelsea — Il giornalista ha fatto inoltre il quadro della situazione sull'affare in corso tra Juventus e Chelsea: "Dal punto di vista del club londinese 35-40 milioni non sono tanti. Soprattutto considerando che lasciando partire Lukaku alleggerirebbe anche il monte ingaggi, ma parliamo di un giocatore, Vlahovic, che a Londra non partirebbe da titolare. Per cui si tratta di un acquisto in prospettiva ma non impellente per i Blues. I londinesi sono disposti a fare questo affare ma non vogliono svenarsi. Anche perché c'è qualche dubbio sul suo rendimento in un campionato come la Premier League. Non si può escludere che l'anno prossimo ce lo ritroviamo nuovamente accostato al mercato italiano come accaduto quest'estate con Scamacca. Per quanto riguarda il Bayern, sta diventando un'opzione. C'è la preferenza per Kane ma per i bavaresi la richiesta del Tottenham è ritenuta decisamente eccessiva”.