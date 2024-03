Juve, Marchegiani: “La coppia Chiesa-Vlahovic non sta rendendo”

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della coppia d'attacco della Juventus. Ecco le sue parole: "Chiesa-Vlahovic? Chiesa in quella posizione di seconda punta non lo si aiuta perché come tipo di giocatore è istintivo e ha bisogno per rendere al massimo di riferimenti più chiari rispetto a quello di andarsi a cercare la posizione in funzione di un altro giocatore che è un altro istintivo. Vlahovic è bravissimo ma la sua caratteristica migliore non è lo smarcamento, non è il mettersi in condizione di giocare insieme ad un compagno. Per aiutarli avrebbero bisogno di riferimenti più chiari".